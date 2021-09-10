Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu patlamada tutuklu sanıkların yaralanmasına devam edildi.

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler hazır bulunurken, firari sanıklar Sait Karabulut ve İshak Özçaktu yer almadı. Mahkeme başkanının; patlamanın gerçekleştirildiği aracın sahibi M.Y.'nin maddi ve manevi zararının olduğunu ve bu nedenle Ferhat Tekiner’den şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine PKK’lı Ferhat Tekiner, “Araçlarını çaldım, doğrudur. Araç sahiplerinin davaya katılmasına diyeceğim bir şey yoktur” dedi. Sanık Ferhat Tekiner ayrıca, tahliyeye yönelik söyleyeceği bir şey olmadığını söyledi. Sanıklardan Barış Kaya da, “2 yıla yakındır hiç alakamın olmadığı bir olaydan ötürü tutukluyum. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

2013 yılında Ferhat Tekiner’e başka birinin kimliğini vererek, polislerden kaçmasına yardımcı olan sanık Mehmet Özalp ise, “Benim terör ile hiçbir alakam yoktur. Tek bir hata yaptım. 2013 yılında Ferhat’a kimliği vermeyecektim" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.