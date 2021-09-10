Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazır

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 4.haftasında Kasımpaşa ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yarın sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk edecek. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün akşam Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan SarıKırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Kadir Has Stadyum’unda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçı saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

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