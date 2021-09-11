Rektör Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin kampüsünde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin kampüsünde incelemelerde bulundu

İHA

Rektör Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin kampüsünde incelemelerde bulundu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Yeşilhisar ilçesinde bir süre önce Kayseri Üniversitesi’ne devrolan binaların mevcut durumlarını inceleyen ve yurt olarak değerlendirilebilme potansiyeline yönelik incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsünü ve hizmet binalarını gezdi. Mevcut durumu yerinde tespit eden Rektör Karamustafa, öğrencilere konaklama imkanı sunabilmek için gerekli girişim ve çalışmaların başlatılmasına yönelik ilgili kurumlar ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde istişarelerde bulunulduğunu ve birlikte hareket edildiğini ifade etti.
Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsündeki incelemelerinde Rektör Karamustafa’ya, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yapı ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, Genel Sekreter Mehmet Akkuş ile Yeşilhisar MYO öğretim elemanları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis ...
(Özel) Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın Mobilya fabrikasında çıkan yangın yandaki iş yerine sıçradı
YEREL HABERLER (Özel) Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında ...
Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazır
Kasımpaşa, Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Kasımpaşa, Kayseri’ye geldi
Kayseri'de polisten 'drone' destekli korona virüs denetimi Maske takmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de polisten 'drone' destekli korona virüs ...
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "El birliği ile kulübü ayakta tutacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "El ...
Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis ...
Hikmet Karaman: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılacağız"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ...
Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı
Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yapılan bombalı ...
Kayseri’nin ilk yarı maratonu başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri’nin ilk yarı maratonu başlıyor
Mobil sağlık ekipleri dağ, tepe demeden vatandaşları aşılıyor
YEREL HABERLER Mobil sağlık ekipleri dağ, tepe demeden vatandaşları ...
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu’nu açıldı
YEREL HABERLER Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu’nu açıldı
Suveyda'nın yönetiminden büyükşehire teşekkür
YEREL HABERLER Suveyda'nın yönetiminden büyükşehire teşekkür
Başkan Yalçın’dan Ardıç ve Kamber’de yatırım turu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan Ardıç ve Kamber’de yatırım turu
Rektör Karamustafa staj seferberliği kapsamındaki stajyer öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa staj seferberliği kapsamındaki ...
Kocasinan’da ‘yüzde 100 ekolojik pazarın’ 2’ncisi açılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da ‘yüzde 100 ekolojik pazarın’ 2’ncisi ...
(Özel) Zorlu yoğun bakım sürecini atlatan lise öğrencisi Muhammet, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor Babasıyla beraber aynı odada korona virüs tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammet aşı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Zorlu yoğun bakım sürecini atlatan lise ...
Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor
Arabalı sinemada bu hafta 'Tenet' gösterimde
YEREL HABERLER Arabalı sinemada bu hafta 'Tenet' gösterimde
Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Sivrisinekler enfeksiyon hastalıklarını naklettiği için mücadele çok önemli” “Sinekler özellikle kalorifer peteği ve perde kornişi gibi yerlere larvalarını bırakabiliyor”
YEREL HABERLER Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike Kayseri ...
Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek
Kayseri OSB'de Osman Ulubaş'a kaftan giydirildi
YEREL HABERLER Kayseri OSB'de Osman Ulubaş'a kaftan giydirildi
Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi açılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın ikincisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.