Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak.
Süper Lig 20212022 sezonunun 4.haftasında Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 22 Süper Lig maçında 11 kez Yukatel Kayserispor 4 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 31 kez, Kasımpaşa ise 26 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon hem Kayseri’de hem de İstanbul’da oynanan karşılaşmaları Yukatel Kayserispor 10’lık sonuçlarla kazanmıştı.
Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2020/2021 KasımpaşaKayserispor 01
2020/2021 KayserisporKasımpaşa 10
2019/2020 KasımpaşaKayserispor 51
2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11
2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21
2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03
2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32
2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11
2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22
2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31
2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12
2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31
2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12
2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10
2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13
2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12
2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22
2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00
2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02
2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.