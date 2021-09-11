Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak.

Süper Lig 20212022 sezonunun 4.haftasında Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 22 Süper Lig maçında 11 kez Yukatel Kayserispor 4 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 31 kez, Kasımpaşa ise 26 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon hem Kayseri’de hem de İstanbul’da oynanan karşılaşmaları Yukatel Kayserispor 10’lık sonuçlarla kazanmıştı.

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 KasımpaşaKayserispor 01

2020/2021 KayserisporKasımpaşa 10

2019/2020 KasımpaşaKayserispor 51

2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11

2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21

2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03

2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32

2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11

2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22

2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31

2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12

2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31

2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12

2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10

2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13

2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12

2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22

2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00

2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02

2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20

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