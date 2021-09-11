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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da 2 açılış birden

İHA

Hacılar'da 2 açılış birden

Hacılar Belediyesi tarafından arsaları tahsis edilen ve hayırsever Özdemir Ailesi tarafından yaptırılan Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Şaşoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu’nun açılışı Ak parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleşti.

Düzenlenen açılış törenine Ak parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ak parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AK parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, Özdemir ve Şaşoğlu ailelerinin yakınları iştirak etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Hayırsever aile adına Özdemir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özdemir, “Sağlık merkezi için kolları sıvadığımızda toplumda kaç kişinin yarasına merhem olma düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, 11 ay gibi kısa sürede sağlık merkezimizi tamamladık” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da sözlerine İdlib'te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe’ye Allahtan rahmet dileyerek başladı. Özdoğan, sağlık merkezinin adeta bir hastane gibi hizmet vereceğini belirterek şöyle konuştu:
“Göreve geldiğimiz Nisan 2019’dan bugüne kadar gönülden hizmet etmeye gayret gösterdik. Emanet olarak gördüğümüz bu görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçe halkımızın mutlu gününde, hüzünlü gününden onların yanında olmayı felsefe edindik. İlçemize seçim öncesinde vaat etmiş olduğumuz projelerden 29 projenin 24’ünü bitirmek nasip oldu. Vatandaşlarımızın talebinin yerine getirmek adına birçok projeyi de hayata geçirdik.”
Hayırseverlere teşekkür eden Başkan Özdoğan, “İlçemizde bir taraftan devlet yatırımları bir taraftan Büyükşehir hizmetleri, aynı zamanda ilçe belediyesi olarak yaptığımız hizmetler hız kesmeden devam ediyor. HacılarErciyes yolu 90 Milyonluk bir yatırım."

Kentsel Dönüşüm Projesi, Örendere Kanalı gibi projelerden bahseden Özdoğan, kentsel dönüşümde 1. Etap, 5.’inci bloğun anahtar teslimini yapacaklarını söyledi. “Göreve geldiğimiz günden beri tevazu samimiyet ve gayretle çalışıyoruz’ diyen Özdoğan, ilçede asfalt, kilitli parke, imar yolu gibi çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserinin hayırsever şehri olduğunu, Hacılarında bu hayırseverlikte önde geldiğini belirterek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü. “Değerli başkanımız ilçemize gerekli çalışmalarını yapıyor. Bizlerde Büyükşehir belediyesi olarak Hacılarımıza gereken tüm yatırımlarımızı ilçe halkımız için yapmaktayız.” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak parti Milletvekili İsmail Tamer’de Türk Milletinin Türkiye’nin her yerinde sağlık imkanlarından faydalandığına dikkat çekerek sağlıkta dönüşüm ile devrim yaşandığını söyledi.

Son olarak Ak parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de, Kayseri'nin hayırseverlikte örnek bir şehir olduğunu söyledi. Hemen her hafta Kayseri'de bir hayırseverin desteği ile yapılan yerlerin açıldığını anlatan Özhaseki, hayır işlerinin önemine değindi. Geçmişte birçok yatırımın birlik ve beraberlik içinde yapıldığını vurgulayan Özhaseki, 19 yıldır iktidarda olduklarını ve her girdikleri seçimde birinci olduklarını anlattı. Özhaseki şöyle devam etti;
“Görevde olduğumuz günden beri sağlık, ulaşım gibi birçok alanda yatırım yaptık. Bizler hizmet ve eser siyaseti yürüttüğümüz, ideolojik takıntılardan uzak kalarak hizmete odaklandığımız için çok eser bıraktık.”
Kayseri'nin modern şehir olduğuna dikkat çeken Özhaseki, Hacılar ilçesinin her seçimde AK Parti'ye sonuna kadar destek verdiğini, yüksek oranlarda oy aldıklarını belirtti. Özhaseki, “Tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan genç yaşına rağmen güzel hizmetleri yapacak diye kendisine dua ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Okul açılışı
Protokol daha sonra hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından yapımı tamamlanan Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulunun açılışına geçildi. Programın açılış konuşmasını hayırsever aile adına yapan Atay Şaşoğlu, merhum dedesinin Hacılar ilçesine hayır yapmasından gurur duyduklarını belirterek, kendilerinin de bu yolda ilerleyeceklerini söyledi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da hayırsever Şaşoğlu ailesine teşekkür ederek, ilçede 12 okulda 3500 civarında öğrenciye eğitim verildiğini, önümüzdeki yaz ayında son derece modern hayırsever Halit Özkaya ailesi tarafından yapımı devam eden kütüphanenin faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Ak parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’de, Şaşoğlu ailesine teşekkür etti. Özhaseki, Kayseri ve Hacılarda güzel işlerin yapıldığını söyleyerek “Tüm kurumlarla el birliğiyle bu şehre hizmet ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu’nun kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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