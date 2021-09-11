Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
34. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Mensah’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemin Tunç xx
Kayserispor: Lung xx, Carole xx, Kolovetios xx, Yasir Subaşı xx, Ramazan xx, İbrahim xx, Attamah xx, Mensah xx, Emrah xx, Thiam xx, Gökhan xx
Yedekler: Bilal, Cardoso, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadıku xx, Travnık xx, Hajradınovıc xx, Umut xx, Yusuf xx, Jorgensen xx
Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan, Donk, Ahmet, Dırar
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Mensah (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa)
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