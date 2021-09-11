Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İHA

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
34. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Mensah’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemin Tunç xx
Kayserispor: Lung xx, Carole xx, Kolovetios xx, Yasir Subaşı xx, Ramazan xx, İbrahim xx, Attamah xx, Mensah xx, Emrah xx, Thiam xx, Gökhan xx
Yedekler: Bilal, Cardoso, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadıku xx, Travnık xx, Hajradınovıc xx, Umut xx, Yusuf xx, Jorgensen xx
Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan, Donk, Ahmet, Dırar
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Mensah (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Hacılar'da 2 açılış birden
YEREL HABERLER Hacılar'da 2 açılış birden
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ...
Şehit eşi şehitlikte yatan şehitlere seslendi: "Ağabeylerim Mücahit'i getirdim size"
YEREL HABERLER Şehit eşi şehitlikte yatan şehitlere seslendi: ...
Kayseri'ye şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Kayseri'ye şehit ateşi düştü (3)
2 aylık evli olan İdlib şehidine gözü yaşlı veda Şehit babası: "Oğlumun düğünü yarım kalmıştı, onu da yaptık"
YEREL HABERLER 2 aylık evli olan İdlib şehidine gözü yaşlı ...
Şehit eşi: "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" İdlib Şehidi Sınırtepe son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Şehit eşi: "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" İdlib ...
(Özel) İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
YEREL HABERLER (Özel) İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri ...
Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine gidiyormuş
YEREL HABERLER Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, göz muayenesine ...
Başkan Palancıoğlu Kayseri Lisesi Mezunları Buluşmasına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Kayseri Lisesi Mezunları ...
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi: Diğer kadınlardan haberim yoktu 
YEREL HABERLER Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi: Diğer ...
Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2)
İdlib şehidi son kez baba ocağında
YEREL HABERLER İdlib şehidi son kez baba ocağında
Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda
Karaman'dan 'Steven Caulker' açıklaması Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Maliyeti çok yüksek geldi"
YEREL HABERLER Karaman'dan 'Steven Caulker' açıklaması Kayserispor ...
AK Parti Milletvekili Yıldız: "Güvenlik problemi olduğu müddetçe de mücadelemizden zerre vazgeçmeyeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Yıldız: "Güvenlik problemi ...
Kayseri Barosu Genel Kurulunu yaptı Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun: “Baro genel kurulları baroların düğünleridir”
YEREL HABERLER Kayseri Barosu Genel Kurulunu yaptı Kayseri Baro ...
Kayserispor, Emre Demir transferini açıklayacak Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: "Herkes gurur duyacak"
YEREL HABERLER Kayserispor, Emre Demir transferini ...
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp pekmez kaynattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Ürgüp'te bağ bozumuna katılıp ...
'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 4 yıl sonra şehit oldu
YEREL HABERLER 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, ...
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.