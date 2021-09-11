Süper Lig: Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

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Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Emrah’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

53. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı’ndan önce topa uzanan Ertuğrul, tehlikeyi savuşturdu.

68. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Jorgensen’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

80. dakikada topla buluşan Cardoso’nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.

90+3. dakikada Fernandes’in ceza sahası içerisinde şık pasında Cardoso’nun topu ağlarla buluşturdu. 20



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemin Tunç xx

Kayserispor: Lung xx, Carole xx, Kolovetios xx, Yasir Subaşı xx, Ramazan xx (Onur Bulut dk. 89 ?), İbrahim xx, Attamah xx, Mensah xx (Mane dk. 68 x), Emrah xx (Cardoso dk. 68 x), Thiam xx (Fernandes dk. 89 x), Gökhan xx (İlhan Parlak dk. 73 x)

Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx (Ahmet dk. 83 ?), Bruma xx, Tarkan xx, Eren xx (Donk dk. 89 ?), Sadiku xx (Dirar dk. 68 x), Travnik xx, Hajradinovic xx, Umut xx, Yusuf xx, Jorgensen xx

Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Mensah (dk. 34), Cardosu (dk. 90+3) (Kayserispor)

Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa), İbrahim Akdağ, Cardoso, Kolovetios (Kayserispor)

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