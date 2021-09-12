Kayseri Cem Evi yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri Hacı Bektaşı Veli Cem Evi Başkanı Abbas Tan ve Başkan Yardımcısı Rüstem Gümüş, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Cem Evi Başkanı Abbas Tan, Başkan Palancıoğlu'na dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi, destekleri için teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri'mizin bir özelliği ayrıştırmadan birleştirmeyi ön plana çıkaran bir yapıya sahip olması. Güzel ilçemiz Melikgazi’yi ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İstek ve taleplerini de elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Birlik içinde katkı sunan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Cem Evi Başkanımız Sayın Abbas Tan'a ve Başkan Yardımcısı Sayın Rüstem Gümüş'e nezaket ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

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