Polisi görünce kapıyı kilitleyen aranan şahıs çilingir yardımı ile evden çıkarıldı

Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan ve polisi görünce kapıyı kilitleyen şahıs, çilingir yardımı ile kapı açılarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan T.M. isimli şahsın yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. Annesi ile beraber kaldığı ikamete gelen polis ekiplerini görünce kapıyı kilitleyen şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. T.M. bir türlü ikna edilemeyince kapının açılması için ikamete çilingir çağırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra çilingir vasıtası ile evinden çıkarılan T.M., polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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