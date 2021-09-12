Bernard Mensah ilk golünü attı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4.haftasında sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 20 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların 20 kazandığı Kasımpaşa maçında gol perdesini takım kaptanı Bernard Mensah açtı. Karşılaşmanın 34. dakikasında şık bir gole imza atan Bernard Mensah gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Kasımpaşa maçında 66 dakika sahada kalan Bernard Mensah yerini Carlos Mane’ye bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.