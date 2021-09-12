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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç sağlıklı yaşam için bin bisiklet hediye etti

İHA

Başkan Büyükkılıç sağlıklı yaşam için bin bisiklet hediye etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte ilk kez düzenlenen ve Kayserililer ile şehir dışından sporcuların katıldığı Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na start verdi. Başkan Büyükkılıç, Sağlıklı bir toplum oluşturmak için de kura ile belirlenecek bin kişiye bisiklet hediye etti.
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, bürokratlar ile ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ve Kayserili sporseverler katıldı.
Anadolu Harikalar Diyarı önünde başlayan yarışlarda, maratona start vermeden önce açılış konuşması yapan Başkan Büyükkılıç, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen sporsever dostlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıklı bir şekilde süreci tamamlayacağımıza inanıyorum. Her şeyin bir ilki olur ama Kayseri’mizde İstikbal Yarı Maratonu, bir maratondan daha fazlası anlayışı içerisinde sürmeye devam edecek” dedi.
Ardından Kayseri protokolü tarafından İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda elit atletler başta olmak üzere 21K, 10K ve halk koşusu aynı anda start verilerek, sporcular yarışa başladı. Stantları da gezen Başkan Büyükkılıç, daha sonra protokol ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na geçti.
Burada sporseverlere hitap eden Büyükkılıç, “Kayseri’mizde ilklere imza atıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere layık olma yolunda, özellikle gençlerimizin gönlünde yer edecek projelere imza atıyor, hayata geçiriyoruz. Elbette Kayseri’mizde kültürel, sosyal ve sportif alandaki beklentilerin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de bu süreci daha diri tutma, sizlere layık olma, Kayseri’yi sadece endüstri ve ticaretin merkezi olmaktan öte sosyal, kültürel ve sportif hayatın, turizmin merkezi olarak nitelendirme açısından gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerinden bahsederek, “Koramaz Vadimiz biliyorsunuz UNESCO’nun geçici miras listesine girdi, inşallah onu kalıcı yapmaya çalışacağız. Aynı şekilde gastronomide iddialıyız, yenilikçi şehirler arasında yerel olarak gastronomi bağlamında UNESCO’nun ulusal listesine girdik. Bunu da çok önemsiyoruz, ‘durmak yok, koşmaya devam’ diyoruz, onun için bu koşuyu düzenledik” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinin devam ettiğini, normalleşme sürecinin, sosyal, ticari ve kültürel hayatın devam etmesi için mutlaka aşı yapılması çağrısında da bulundu.
Büyükkılıç, İstikbal grubunun kura ile 10 kişiye koltuk takımı verdiğini hatırlatarak, kendilerinin de kura ile belirlenecek 100 kişiye bisiklet hediye edileceğini söylemesi üzerine kalabalık tarafından ‘1000, 1000, 1000’ sloganları atıldı. Başkan Büyükkılıç, “Sizin sağlığınızdan önemli mi? Her şey sizin için, her şey Kayseri için, her şey Türkiye için. İyi ki varsınız, helal olsun size, sağlıklı yürüyüşler, sağlıklı günler” diyerek, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’a talimat verip, kura ile belirlenecek bin kişiye bisiklet hediye etti.
Bir birinden renkli görüntülerin yaşandığı maratonda, Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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