Kayserispor üst üste ikinci kez kazandı

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Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 4.haftasını 3 puanla kapattı. Sarı Kırmızılılar sahasında Kasımpaşa’yı Bernard Mensah ve Miguel Filipe Cardoso’nun golleri ile mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor bu sezon geride kalan 4 haftada üst üste 2. maçını kazandı. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Başakşehir’i mağlup eden Kayserispor önümüzdeki hafta deplasmanda Hatay’a konuk olacak.

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