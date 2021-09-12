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2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı

DHA

2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) -KAYSERİ'de 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen Ş.A.A. (34) isimli kadın ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Ş.A.A. isimli kadın, evinin oturma odasındaki pencereden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ş.A.A. düşürülmüş olma ihtimaline karşı soruşturma başlattı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-09-12 16:58:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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