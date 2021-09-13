Kayseri polisinden okul bölgelerinde 'narko-okul' uygulaması Narkotik arama köpeği ‘Jack’ metruk binaları didik didik aradı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde ‘narkookul’ uygulaması yapıldı. 60 ekibin katıldığı uygulamada narkotik arama köpeği Jack de metruk binaları didik didik aradı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber narkookul uygulaması yapıldı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotim görevlisi katıldı. Hacılar ilçesinde bulunan AyşeBaki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda yapılan aramalarda ise narkotik köpeği Jack binaları didik didik ararken, motosikletli narkotim görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.

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