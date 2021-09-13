Kocasinan Akademi'de yeni dönem başladı

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi de heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini söyledi.

“Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimiz için sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Yeni eğitim döneminde kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor ve hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisi için: 0(352) 740 0000 / 1101, Yakut tesisi için: 0(352) 740 0000 /1110, Mimarsinan tesisi için : 0(352) 740 0000 /1106, ayrıca 27 Eylül Pazartesi Günü başlayacak olan Semt konakları ve Çocuk Kulübü kurslarından faydalanmak isteyenler için: 0(352) 740 0000/1109’ nolu telefon numaralarından ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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