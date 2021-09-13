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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki ve Büyükkılıç'tan Özvatan zirvesi

İHA

Özhaseki ve Büyükkılıç'tan Özvatan zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Özvatan’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İlçe belediye başkanlarının katıldığı Özvatan ziyaretinde Coğrafi Tescil Belgeli Özvatan Çiçek Balı da tanıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye yapılan hizmetlerle ilgili sürdürdüğü istişare toplantılarına Özvatan ilçesiyle devam etti. Özvatan’da gerçekleştirilen istişare toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile 15 ilçe belediye başkanı katıldı. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, belediyecilik hizmetleriyle örnek ve öncü çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydederek, ‘İstişarede hayır vardır diyerek bir araya geldik. 16 ilçe belediyemizle birlikte el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, hizmet ve yatırımları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, ilçelerle olan istişarelerin devam edeceğini dile getirdi.
Toplantı sonrasında Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Coğrafi Tescili Belgeli Özvatan Çiçek Balı’nın tanıtıldığı stantları gezerek, burada bal üreticilerinden bilgi aldı. Ayrıca heyete Coğrafi Tescil Belgeli Özvatan Çiçek Balı hediye edildi.

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