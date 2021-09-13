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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antika Pazarı'na yoğun ilgi

İHA

Antika Pazarı'na yoğun ilgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı’na bu hafta da ilgi büyük oldu. Antika severlerle koleksiyonerleri buluşturan organizasyona bu hafta Antika Mezatı damga vurdu.
İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın 2. Pazar günü kurulan pazara vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi. Antika ev eşyalarından sanat eserlerine kadar çok çeşitli türlerde ürünlerin yer aldığı pazarda günün sonuna doğru düzenlenen antika mezatı da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şimdiye kadar Türkiye’nin birçok şehrinde mezat yaptığını söyleyen Mezat Organizatörü Yaşar Kemal Erol, Talas’ta gerçekleşen mezatın diğerlerinden çok daha güzel olduğuna vurgu yaptı. “Çok antika pazarı, çok mezat gördüm ama böyle güzelini gerçekten görmedim.” diyen Organizatör Erol, “Hem dizayn hem tasarım olarak gerçekten harika olmuş. Pazarı kurduğu ve bu mezat imkanını bize sağladığı için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Antika Pazarı ve mezat hakkında düşüncelerini ifade eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
"Belediyecilik böyle olmalı” sözleriyle etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden bir vatandaş, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı’nın Talas için bir fırsat olduğunu belirtti. Pazarda çok güzel ürünlerin yer aldığını kaydeden vatandaş, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Pazarı gezen ve alışveriş yapan bir diğer vatandaş da pazarın çok özel olduğunu söyleyerek çok güzel ürünler gördüğünü söyledi. “Antika pazarı bulunmaz bir şey, harika bir yer. Bundan güzel bir etkinlik olamaz.” diyerek beğenisini dile getiren vatandaş, Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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