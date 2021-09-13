Bellona Kayseri ilk hazırlık maçını kazandı

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Bellona Kayseri Baksetbol yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ankara ekibi Botaş’ı 1 sayı farkla 6766 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Baksetbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında deplasmanda Ankara ekibi Botaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ankara’da oynana karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 3133 önde kapatan Bellona Kayseri Basketbol sahadan ise 6667’lik galibiyetle ayrıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımız ilk hazırlık maçını Ankara'da Botaş ile oynadı. İlk yarısını 3133 önde kapattığımız karşılaşmada 6667'lik skorla galip ayrılan takımımızı kutluyoruz” denildi.

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