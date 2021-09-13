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İlköğretim Haftası’nda okul zilini Vali Günaydın çaldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz”

İHA

İlköğretim Haftası’nda okul zilini Vali Günaydın çaldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz”

Kayseri’de İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; “Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, ve öğretmenler tarafından çelenk koyma töreni düzenlendi. Çelenk koyma töreninin ardından Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulu’nda devam eden etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Garnizon Komutanı Teğgeneral Vedat Öncel, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Türkiye’yi vizyon ve misyonları ile buluşturacak olan unsurun eğitim olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, “İlimizde bin 100 okulda 20 bin 997 öğretmen ve 308 bin 728 öğrenci ile 20212022 eğitimöğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim toplumlara yön veren, geleceği tasarlayıp inşa eden, dinamik bir süreçtir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” düşüncesinden yola çıkarak, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olan, bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu ile buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Yeni eğitimöğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin eğitimde de gurur duyulacak bir şehir olduğunu söyleyerek, “Kayseri denilince Osmanlı’nın eğitimöğretim planlamasını yapan zamanın YÖK Başkanı ya da Milli Eğitim Bakanı akla gelir. İşte böyle bir şehirde yaşıyoruz. İlhamını Erciyes’ten alıp, Süleymaniyeleri, Selimiyeleri yapan Mimarsinan’ın şehridir. İlk tıp fakültesini yapan Gevher Nesibe Sultan’ın şehri. Batının ruh hastalarını kaldırıp attığı bir süreçte, müzikle tedavi eden bir ecdadın torunlarıyız. Biz Selçukluyuz, Osmalıyız, biz Cumhuriyetiz. Bu anlayış içerisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimiz olan güzel yavrularımızın fiziki koşulların yanında ve en önemlisi eğitim sürecinde alacakları bilgi ve donanımları çok önemsiyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz, minnet duyuyoruz. Eminim ki emanet ettiğimiz yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, milli duygularla bezendirmek, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize bağlı hale getirmek ama kültürünü, örfünü ve inancını da asla göz ardı ettirmemek içerisinde bu çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz. 5 üniversitesi olan bir şehiriz ve bunu gururla söylüyoruz. Turkovac aşısını bulan şehiriz ve bunu da gururla söylüyoruz. 5 üniversite içerisinde 3 tane tıp fakültesi olan bir şehiriz. Bu vesile ile eğitimöğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Yeni eğitimöğretim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın tecrübeli öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğini ifade ediyor ve saygılar sunuyorum. Muasır medeniyetler seviyesine getireceğimiz ülkemizi işte buradaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle getireceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu anlamda 20212022 eğitimöğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Eğitimde fırsat eşitliği ile okulların değerli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “20212022 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün çocuklarımız için önemli ve heyecanlı bir gün. Okulumuzdaki bu heyecana ortak olmak için, bu programda çocuklarımızla, öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın yolu çok çalışmak ve çok üretmektir. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Milletimizin her ferdini iyi yetiştirdiğimiz takdirde, birçok alanda da çok büyük mesafeler alacağımızı, geldiğimiz noktanın çok daha üstüne çıkacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile eğitim ve öğretime çok ciddi kaynaklar ayrılıyor. Bütçede daha öncesinde de Milli Eğitim’e çok pay ayrılıyor ve bunun neticesinde de okullarımıza ve eğitimimize çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunların sonuçlarını alıyoruz. Tabi 2023 eğitimöğretim vizyonunda hepimizin bildiği gibi okulların tekli eğitim sistemine geçmesi planlanıyor. Kayserimizde son 2 yılda hem kurumlarımız hem de hayırseverlerimizle birlikte yeni okullarda çok büyük mesafe aldık. Okullarımızı birer birer eğitime açıyoruz. Daha önce 23 yılda tamamlanan okulları artık 89 ayda tamamlamaya başladık. İnşaatı devam eden okullarımız var. Biz inşallah Kayseri olarak 2022 eğitim yılı sonunda tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Eğitimöğretim hepimizin ortak hareket etmesi gereken bir konu. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. Eğitimde fırsat eşitliğine önem vererek, bütün okullarımızı değerli hale getirmemiz lazım. Bütün öğretim çalışanlarımıza da gereken imkanları sunmamız lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni eğitimöğretim yılının da bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından okul öğrencisi Güldiyar Hava Köse tarafından ‘Hayat bayram olsa’ şarkısını seslendirildi. 4. Sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan diğer öğrencilere çiçek verilmesinin ardından, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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