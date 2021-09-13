Tomarza'da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

20202021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Tomarza’da coşkuyla kutlandı.

Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, beraberindeki idareci ve öğretmenlerle birlikte her yıl Eylül ayının üçüncü haftası kutlanan İlköğretim Haftası; Tomarza Hükümet Konağı içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Program Tomarza 50. Yıl İlkokulunda düzenlenen program ile devam etti. İlköğretim Program; Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayarak ev sahibi Tomarza 50. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Saraç’ın selamlama konuşması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt; “Uzun bir sürenin ardından tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamanın, ilköğretim haftasını öğrencilerimizle birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi. Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ise öğrencilerin İlköğretim Haftasını tebrik eden bir konuşma yaparak 20202021 EğitimÖğretim Yılının hayırlı ve başarılı bir yıl olması dileklerinde bulundu. İlköğretim Haftası konulu şiirler ise minik öğrenciler tarafından okunmasının ardından program Zeybek gösterisi ile devam etti. Tomarza 50. Yıl İlkokul Kurucu Müdürü Turgut Uzun’ın okulun kuruluşu hakkında programa katılanlara bilgiler vererek Covid19 salgın hastalığına karşı çeşitli uyarılarda bulunarak aşı olmayanları en kısa zamanda aşı olmaya davet etti. Kurucu Okul Müdürü Uzun’un 'Sakarya' isimli şiiri seslendirmesi programa katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Programın sonunda ise 4. sınıf öğrencileri 1. Sınıf öğrencilerine 'hoşgeldiniz' çiçeği verdi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin 1. sınıf öğrencilerin tamamına çeşitli hediyeler verdikten sonra program son buldu.

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