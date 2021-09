Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi Aralık’ta açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’ni kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin Aralık ayında hizmete açılacağını ifade etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan başkanlığındaki Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’nin gerçekleştirdiği ziyarette, Kayseri’nin eksiği olan ya da yanlışı konuşulacak bir şehir olmadığını kaydederek, “Mustafa Başkanımız, Kayseri’mizin temel dinamiği her zaman sağduyulu hareket eden, şehrin ön palana çıkması için gayretler gösteren bir dostumuzdur. Bugüne kadar da şehrimizle ilgi olumsuz ne yaklaşımı ne sözünü duymadım. Bunlar önemli, bu şehir zaten hep güzel konuşmayı hak eden bir şehir. Allah’a şükür eksiği olan ya da yanlışı konuşulacak bir şehir değil. Burada üniversitemizin temsilcisini, esnaf odamızın, sanayi odamızın temsilcisini ve il müdürümüzü görmekten hepimiz keyif aldık” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu yaptığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin Aralık ayında hizmete açılacağını ifade ederek, “Ahilik bizim olmazsa olmazımız, onun öğretisi bizim olmazsa olmazımız. Daha önce de müzemiz hayata geçirilmişti. Haseki başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onu günümüz koşullarına uyarlıyoruz. İnşallah herkesin bir uğrak yeri olacak. Sabah bilgi aldım, aralık ayı itibariyle size teslim edecek duruma getiriyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, seçilen Ahi babalarını tebrik eden ve Ahiliği ortaya koyan böylesi güzel insanların öğretilerini herkesin paylaşması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Kayseri’de yapılanları yeterli görmüyoruz ve daha iyisini, güzelini, fazlasını yapma yönünde irade gösteriyoruz. En az onlarca müzesi olacak, kütüphanesi olacak, her türlü sanat etkinliklerine imkân verecek ortamı olacak. Biz yeter ki birbirimizin, şehrimiz kıymetini bilelim. Kalemizin de inci tanesi gibi, orada gerdanlık gibi daha doğrusu yer alması, her gün bir etkinliğe fırsat vermesi, özellikle yaz döneminde çok aktif bir ortam oluşması ile yazın da kışın da herkesin uğrak yeri olacak. Ben nice yıllara diyorum. Seçilen Ahi babalarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Kırşehir de var, Kayseri de var, bütün insanlık da var işin içinde diyorum. Böyle güzel insanların öğretilerini herkes paylaşmalı, ona katkıda bulunmalı.”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise ziyarette ‘şehrin köşe taşı’ olarak nitelediği Başkan Büyükkılıç’a Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgiler vererek, Büyükşehir’in desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda komite üyeleri tarafından Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edildi.

