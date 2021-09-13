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Narko-Okul Uygulaması'nda 272 şahıs sorgulandı, 21 metruk bina denetlendi Uygulamada 2 kişi de uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA

Narko-Okul Uygulaması'nda 272 şahıs sorgulandı, 21 metruk bina denetlendi Uygulamada 2 kişi de uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde ‘narkookul’ uygulamasında 272 kişi şahıs sorgulanıp, 21 metruk bina denetlenirken, uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber narkookul uygulaması yapıldı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotim görevlisi katıldı. Hacılar ilçesinde bulunan AyşeBaki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda yapılan aramalarda ise narkotik köpeği Jack binaları didik didik ararken, motosikletli narkotim görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.
Yapılan uygulamada, 272 şahıs sorgusu, 61 adet araç sorgusu, 21 adet metruk yer kontrolü, 17 adet umuma açık park, bahçe kontrolü ve 6 adet umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 2 şahıs da bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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