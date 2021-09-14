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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü

İHA

Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Büyükler Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü 5 madalya kazandı.
Antalya’da yapılan Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Kamil Türkmen ve Fatma Maraşalı Klasik Yay Karışık Takım Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yine aynı şampiyonada Yunus Emre Arslan, Egemen Uslu ve Şükrü Mustafa Sönmez ise Makaralı Yay Erkek Takım Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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