İstikbal Kayseri Yarı Maratonu şampiyon sporcuları ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın '150. Yılda 150 Proje' kapsamında yer alan ve 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporseverin katıldığı Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, Avrupa ve Balkan şampiyonlarına ev sahipliği yaptı.

6 bin yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, sadece Kayseri’de değil, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi ülkenin dört bir yanından sporcuların katıldığı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, Halk Koşusu ile de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Başkan Büyükkılıç’ın '150. Yılda 150 Proje' kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen maraton renkli görüntülere sahne olurken, toplam 166 bin lira para ödüllü yarı maratonda dereceye giren yarışmacılara kupaları ve ödül çekleri protokol tarafından verildi. 21K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Sezgin Ataş 3 saniye farkla birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal üçüncü, Cihat Ulus dördüncü ve Ömer Alkanoğlu beşinci, Mestan Turhan altıncı, Murat Emektar yedinci, Yavuz Ağralı ise sekizinci oldu. Yarışlarda şampiyon olan Sezgin Ataş Avrupa üçüncüsü, Hüseyin Can Balkan şampiyonu, Ersin Tekal ise Avrupa ikincisi sprocular olarak dikkat çekerken, Cihat Ulus ise Dünya yıldızlar dördüncüsü ve Balkan Şampiyonu olarak yarışlara katıldı. 21K Genel Klasman Kadınlar kategorisinde ise Yayla Gülen sadece 1 saniye ile birinci olurken, Fatma Karasu ikinci, Nuran Satılmış üçüncü, Esma Aydemir dördüncü, Bahar Atalay beşinci, Büşra Nur Koku altıncı, Gonca Kutluk yedinci ve Gizem Nur Keskin de sekizinci oldu. Kadınlar arasında da Avrupa ve Balkan Şampiyonaları’nda dereceye giren elit isimler yer aldı. 10K Genel Klasman Erkekler kategorisinde Ramazan Baştuğ birincilik, Sebih Bahar ikincilik, Muhammed Çelebi üçüncülük, Onur Aras dördüncülük, Hakan Çoban ise beşincilik elde ederken, 10K Genel Klasman Kadınlar kategorisinde Sabriye Güzelyurt birinci, Elif Dağdelen ikinci, Hasibe Demir üçüncü, Fatma Arık dördüncü ve Duygu Sarıkaya ise beşinci oldu.

Halk Koşusu’nda Erkekler kategorisinde birinciliği Mesut Akpınar kazanırken, Muhammet Köroğlu ikinci, İbrahim Çolak da üçüncü oldu. Halk Koşusu’nda Kadınlar kategorisinde ise Nurcan Akpınar birinci, Şevval Kaplan ikinci ve Zeliha Adanur da üçüncü oldu. Festival tadında gerçekleşen maratonda bu yıl Kültepe temasını belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlanıyor.

