İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 17 katlı binanın 12. katındaki evinin balkonundan atlamaya kalkışan genç kız, polis ekipleri tarafından ikna etti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak üzerinde bir binada meydana gelen olayda, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen R.K., 17 katlı binanın 12. katında bulunan evinin balkonunda atlamaya kalkıştı. R.K.’yı balkonda gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri balkondan atlamaya çalışan R.K.’yı ikna etmeye çalışırken, itfaiyede balkonun altına branda açtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edilen R.K., balkondan içeri girerek polis ekiplerine kapıyı açtı. R.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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