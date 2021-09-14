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KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk kanalizasyon kolektör hatta çalışması

İHA

KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk kanalizasyon kolektör hatta çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Hulusi Akar Bulvarı’nda mevcut bin 645 metre ana kolektör kanalizasyon hattında yenileme ve deplase çalışması yapıyor. 1 milyon 233 bin 519 TL maliyetle yapımı gerçekleştirilen önemli proje, bazı bölgelerde çelik borular ile yatay sondaj yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanılabilir kılmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yapılaşmada yoğunluk olan bölgelerde içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalarla alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılması hedeflenirken, kent merkezi ile ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşturulması planlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız olarak 7/24 esasına göre sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini gerçekleştirdiği Talas 2. Etap raylı sistem hattı güzergâhında yer alan kanalizasyon ana kolektör hattı, yatay sondaj yöntemi de kullanılarak yenileme ve deplase ediliyor.

TALAS RAYLI SİSTEM 2. ETAP TRAMVAY GÜZERGÂHININ ALT YAPI AĞI DAHA SAĞLIKLI OLACAK
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi’nden başlayarak Hulusi Akar Bulvarı’ndan kazısız olarak yatay sondaj metodu ile geçilerek Talas Mevlana Mahallesi Umut Caddesi’nde bulunan mevcut kanalizasyon ana kolektör hatlarının deşarjı yeni güzergâh üzerinden yapılacak. 1 milyon 233 bin 519 TL maliyetle gerçekleştirilecek olan dev projede çalışmalar 7/24 esasına göre gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bir süre sonra hizmete açılacak olan Talas Raylı sistem 2. etap tramvay güzergâhındaki alt yapı ağı daha da sağlıklı bir konuma kavuşturulmuş olacak. Merkez ve ilçelerdeki alt yapı yatırımlarının daha önce olduğu gibi Pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için 7/24 esasına göre hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Hali hazırda hayata geçirilecek olan yeni projeler ile kesintisiz ve sorunsuz işleyen alt yapının daha da güçlü bir yapıya kavuşturulacağının altını çizen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bir süre önce ihalesini yaptığı Talas 2. Etap raylı sistem hattı kapsamında bölgede yer alan ana kanalizasyon kolektör hattının yenilenmesi ve deplase işi gündeme geldi. Bu kapsamda KASKİ ekiplerimiz tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Güzergâh üzerinde yer alan taşkın kanaldan dolayı yatay sondaj metodunun kullanması ile bir yandan projenin teknik açıdan daha sağlıklı ilerlemesi diğer yandan yoğun trafiğin aksamaması sağlandı. Tüm gayemiz vatandaşımızın sıkıntı yaşamadan gerekli hizmetleri almaları. Bu bilinçle bölgede aralıksız şekilde çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan proje sonunda 150 metre 300 mm, 50 metre 400 mm, 25 metre 600 mm, 50 metre 800 mm, 1300 metre 1000 mm, 70 metre 1200 mm çaplarındaki yeni nesil koruge borular ile toplam 1645 metrelik hat yenilenerek yeri değiştirilmiş olacak. Ayrıca hat kapsamında 16 dökme, 13 prefabrik baca imalatı da gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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