Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı Sinan Aslan: "Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde hareket edeceğiz"

Van'ın İpekyolu İlçesinde görev yapan ve 2021 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Develi Kaymakamlığına atanan Sinan Aslan çiçeklerle karşılandı.

İlçe Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen karşılama törenine ilçe protokolü, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakamlık önünde gerçekleşen karşılama ve tanışma töreninin ardından Kaymakam Sinan Aslan, karşılamaya gelen protokolü toplantı salonuna davet ederek kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Develi Kaymakamı olarak ilk kez kamera karşısına geçen Kaymakam Sinan Aslan; "Kayserimizin en büyük ilçesine atanmış olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. İlk günümüz, inşallah hem ilçemize hem şehrimize hayırlara vesile olur. Buradaki çok değerli kurum amirlerimizle, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizle ve diğer bütün aktörler ile beraber ilçemize inşallah hizmet edebilme fırsatımız olur. Kayseri; sanayisiyle ve girişimcileriyle Türkiye'de çok önemli bir şehir, Develi İlçesi de en değerli en kıymetli ilçelerinden biri. Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde olarak inşallah hareket edeceğiz. Çok kıymetli insanları, çok değerli girişimcileri olduğunu da biliyoruz, inşallah onlarla beraber buraya bir taş üstün taş bile koyuyorsak bizim için bir başarıdır, Milli eğitimiyle diğer alanlarıyla üstümüze düşen ne varsa inşallah yapmaya çalışacağız. Ben güzel insanlarla ve güzelliklerle karşılaşmayı burada umuyorum ve temenni ediyorum. İnşallah güzel işler yapmak, büyük işler yapmak, hizmetler edebilmek bize de nasip olur, ilk günümüz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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