Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı Sinan Aslan: "Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde hareket edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı Sinan Aslan: "Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde hareket edeceğiz"

İHA

Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı Sinan Aslan: "Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde hareket edeceğiz"

Van'ın İpekyolu İlçesinde görev yapan ve 2021 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Develi Kaymakamlığına atanan Sinan Aslan çiçeklerle karşılandı.
İlçe Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen karşılama törenine ilçe protokolü, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakamlık önünde gerçekleşen karşılama ve tanışma töreninin ardından Kaymakam Sinan Aslan, karşılamaya gelen protokolü toplantı salonuna davet ederek kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Develi Kaymakamı olarak ilk kez kamera karşısına geçen Kaymakam Sinan Aslan; "Kayserimizin en büyük ilçesine atanmış olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. İlk günümüz, inşallah hem ilçemize hem şehrimize hayırlara vesile olur. Buradaki çok değerli kurum amirlerimizle, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizle ve diğer bütün aktörler ile beraber ilçemize inşallah hizmet edebilme fırsatımız olur. Kayseri; sanayisiyle ve girişimcileriyle Türkiye'de çok önemli bir şehir, Develi İlçesi de en değerli en kıymetli ilçelerinden biri. Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde olarak inşallah hareket edeceğiz. Çok kıymetli insanları, çok değerli girişimcileri olduğunu da biliyoruz, inşallah onlarla beraber buraya bir taş üstün taş bile koyuyorsak bizim için bir başarıdır, Milli eğitimiyle diğer alanlarıyla üstümüze düşen ne varsa inşallah yapmaya çalışacağız. Ben güzel insanlarla ve güzelliklerle karşılaşmayı burada umuyorum ve temenni ediyorum. İnşallah güzel işler yapmak, büyük işler yapmak, hizmetler edebilmek bize de nasip olur, ilk günümüz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas Belediyesi ektiği buğdayı un yaparak dağıttı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi ektiği buğdayı un yaparak dağıttı
KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk kanalizasyon kolektör hatta çalışması
YEREL HABERLER KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk ...
Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor
İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti
Kocasinan, 8 ayda 7 bin 860 kg elektronik atık ile lider
YEREL HABERLER Kocasinan, 8 ayda 7 bin 860 kg elektronik atık ile ...
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu şampiyon sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER İstikbal Kayseri Yarı Maratonu şampiyon sporcuları ...
Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü
Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya’ya gidecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası ...
Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ilerliyor
YEREL HABERLER Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ilerliyor
Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını ...
Cimnastik'te final heyecanı
YEREL HABERLER Cimnastik'te final heyecanı
Gamze Demirci olimpik kadroda yer aldı
YEREL HABERLER Gamze Demirci olimpik kadroda yer aldı
4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 ...
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Hikmet Karaman: Şenol Güneş çok yalnız kaldı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Şenol Güneş çok yalnız kaldı
Hikmet Karaman: “Milli takımlar tek adamın yöneteceği yerler değil”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Milli takımlar tek adamın yöneteceği ...
Develili esnaf yılın ahisi seçildi
YEREL HABERLER Develili esnaf yılın ahisi seçildi
Narko-Okul Uygulaması'nda 272 şahıs sorgulandı, 21 metruk bina denetlendi Uygulamada 2 kişi de uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Narko-Okul Uygulaması'nda 272 şahıs sorgulandı, 21 ...
Daha seri hizmet için Melikgazi 10 adet araç satın aldı
YEREL HABERLER Daha seri hizmet için Melikgazi 10 adet araç satın ...
Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi Aralık’ta açılacak
YEREL HABERLER Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi Aralık’ta ...
Türkiye Şampiyonasından dört önemli derece
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonasından dört önemli derece
Tomarza'da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı
Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması ...
İlköğretim Haftası’nda okul zilini Vali Günaydın çaldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz”
YEREL HABERLER İlköğretim Haftası’nda okul zilini Vali Günaydın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.