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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. Bilim Şenliği başlıyor

İHA

5. Bilim Şenliği başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, bilimden sanat faaliyetlerine kadar pek çok konuda ekinliklerini sürdürürken, bu kapsamda her yıl düzenlenen Bilim Şenliği’nin 5’incisi bu hafta sonu gerçekleştirilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği ve 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde Bilim Merkezi’nde gerçekleşecek olan 5. Bilim Şenliği, dolu dolu şenlik kapsamında bilim meraklılarının ilgisini çekecek her konu yer alıyor. Bugüne kadar 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Kayseri Bilim Merkezi tarafından yapılan 5’inci Bilim Şenliği’nde 45 farklı atölye çalışması, her güne bir söyleşi, her gün bilim gösterileri, artırılmış gerçeklik uygulamaları, Kayseri Bilim Merkezi Gezileri gibi tematik atölye çalışmalarının yanı sıra randevulu atölyeler, mutluluk atölyesi, ritmimizi keşfedelim, engelden kaçan robot, yıldız avcıları, ekibimle proje planlıyorum gibi etkinlikler de bulunuyor. Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek 5. Bilim Şenliği’nde bilim meraklıları ve ülkemizin geleceğini aydınlatacak gençlerin yetişmesi için bilimi sevdirecek etkinlikler yer alacak. ‘Artırılmış gerçeklik ile hücreyi keşfediyorum, artırılmış gerçeklikle vücudumu keşfediyorum, klorofil eldesi ve floresans olayı, benim fosilim, meyvelerin DNA'sı, renkleri ayrıştır (kromotografi), DOC, kodlahama, origami mikroskop, ahşap atölyesi, cıt cıt devreler, el kremi, dezenfektan yapımı, yapay kar, kendi indikatörümüzü yapalım, su analizleri (su sertliği, klor tayini), oyun hamurdan molekül modelleme, şişede eğlenceli nanosıvı kompleks bileşikiyonik bileşiklerin eldesi, bukalemun, mavi şişe, siperlik tasarlıyorum, flextangle (sonsuz döngüler), kaleydoskop, origami, atık malzeme ve pipetten uçurtma’ gibi etkinliklerin yer aldığı 5. Bilim Şenliği meraklılarını bekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için geleneksel hale getirilen bilim şenliklerine bugüne kadar 80 binden fazla kişi katılıken, TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen ‘Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği’ 1719 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek. Şenlik, 100’e yakın deneyap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle 10:0016:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenecek. Bilim Şenliği’ne katılım için en az 48 saat önce alınmış PCR testi veya çift doz aşı olunması gerektiği bildirilirken, bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 352 222 89 01 ile 0 352 222 45 67 nolu telefonlardan, sosyal medya platformlarından veya www.kayseribilimmerkezi.com adlı web sayfasından bilgi alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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