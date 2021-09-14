Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da 1. transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

1 Cenk Gönen

3 Joseph Attamah

4Dimitrios Kolovetsios

5Majid Hossoini

7Miguel Cardoso

8Manuel Fernandes

9Mustafa Pektemek

10Olivier Kemen

11Gökhan Sazdağı

12Abdulkadir Taşdan

14Emre Demir

15Uğur Demirok

17Emrah Başsan

19Mario Gavranovic

21Lionel Carole

23İlhan Parlak

24İbrahim Akdağ

25Bilal Bayazıt

26Mame Baba Thiam

27Onur Bulut

28 Ramazan Civelek

29 Mehmet Eray Özbek

30Talha Sarıaslan

32Karahan Yasir Subaşı

33 Silviu Lung

43Bernard Mensah

77Nurettin Korkmaz

80Anthony Uzoidmma

88Gustavo Campanharo

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.