Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da 1. transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
1 Cenk Gönen
3 Joseph Attamah
4Dimitrios Kolovetsios
5Majid Hossoini
7Miguel Cardoso
8Manuel Fernandes
9Mustafa Pektemek
10Olivier Kemen
11Gökhan Sazdağı
12Abdulkadir Taşdan
14Emre Demir
15Uğur Demirok
17Emrah Başsan
19Mario Gavranovic
21Lionel Carole
23İlhan Parlak
24İbrahim Akdağ
25Bilal Bayazıt
26Mame Baba Thiam
27Onur Bulut
28 Ramazan Civelek
29 Mehmet Eray Özbek
30Talha Sarıaslan
32Karahan Yasir Subaşı
33 Silviu Lung
43Bernard Mensah
77Nurettin Korkmaz
80Anthony Uzoidmma
88Gustavo Campanharo
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.