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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"

İHA

Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hasandede Caddesi’nde kilitli parke çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan yol çalışmasının tamamlandığında 3,5 km’lik yolu hizmete sunacaklarını söyledi.
Hasandede Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya ağırlık verdiklerini belirten Özdoğan şöyle konuştu; “Hasan Dağı mevkiinde içme suyu hattının yenilenmesinden sonra doğalgaz hattı çalışmalarımızda tamamlanmış durumda. Bizde ekiplerimizle birlikte yol çalışmalarımıza başladık. Burada yaklaşık 3,5 km’lik kilitli parke çalışmamız olacak.”
Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların bölgeye değer katacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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