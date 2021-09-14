Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu D.E. ve N.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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