Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat Sergisini açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Anadolu’nun Özü Ahilik Sanat Sergisi’nin açılışına katıldı. Ahiliğin öğretilerini konu alan sanat sergisini gezen Başkan Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın hepsini bağrımıza basıyor, onları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., tarihi Kayseri Kale içerisinde Ahilik Haftası dolayısıyla, Ahiliğin kurulduğu döneme ait motiflerin de yer aldığı ‘Anadolu’nun Özü Ahilik Sanat Sergisi’ açtı. Serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Sanayi ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve davetliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün beşiği olan ve Ahiliğin tohumlarının ekildiği Kayseri’de bu kültürü daha iyi anlatabilmek için hazırlanan sergide Ahiliğin kurulduğu döneme ait motiflerin de yer aldığını ve 23 KAYMEK eğitmeni tarafından 45 günde hazırlandığını ifade etti. Sergide, Ahiliğe ait önemli bilgilerin yer aldığını da dile getiren Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın hepsini bağrımıza basıyor, onları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Biz Ahi kültürünün sadece Kırşehir’imizde, Kayseri’mizde değil, aynı zamanda tüm insanlıkla ilgili olduğunu, iş ahlakının herkes için önem arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz. O yetmemiş, bir de kıymetli eşleri Fatma Bacıyan, hanımefendileri teşkilatlandırmış, o günün şartlarında hanımefendilerin becerikli ve eğitimli olmaları için gerekli çalışmalar yapmış, bizim KAYMEK gibi kurs merkezlerimiz gibi el emeği, göz nuruyla eserler üretmiş. Bugün de biz burada KAYMEK’imizin yaptığı 23 eğitmenin 19 eseri, 45 günde gerçekleştirildi. Bir emek, alın teri var. Amacımız bu kültürü yaymak, amacımız Ahi Evran’ı gündemde tutmak, onun felsefesini tüm insanlığa ulaştırabilmek.”



KAYSERİ AÇIK HAVA MÜZESİ

Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri Kalesi’nin gerdanlık gibi olduğunu, meydanda birbirinden önemli tarihi eserlerin olduğunu söyledi. 6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’nin, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin tamamında önemli bir ticaret ve kültür şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, kentin Kapuzbaşı Şelaleri’nden, Koramaz Vadisi’ne, Kültepe Kaniş Karum’dan Sultan Sazlığı’na ve Sahabiye Medresesi’nden Gevher Nesibe Sultan Medresesi’ne kadar tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı tarihi eserleri ve mekânları anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, müzelerin, kütüphanelerin sayılarını artırdıklarını ifade etti.



“ŞEHRİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ, ÜNİVERSİTELERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Sergi ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Üniversitelerimizle, odalarımızla, kamu kuruluşlarımızla, 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle bu şehrimize hizmet etme gayret ediyoruz. Şehrimiz ile gurur duyuyoruz, üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, sergi gezildi.



ANADOLU’NUN ÖZÜ AHİLİK SANAT SERGİSİ HAKKINDA

KAYMEK A.Ş. sergide; sepetçilik, bakırcılık, kalaycılık, bileyicilik, nalıncılık, demircilik, debbağlık, hallaççılık gibi kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri anlatan eserlere yer verdi.

Debbağlık (dericilik) mesleğini yapan Ahi Evran’ın ve eşi Fatma Bacı’nın hazır giyim ve boyutlandırma teknikleriyle oluşturulmuş şekillerinin yanında 2m X 2m ölçülerinde diorama tekniğiyle oluşturulmuş 1 adet eser, 14 adet de tablodan oluşan sergide toplam 17 eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Eserlerde folyo rölyef, kaligrafi, keçe işi, basit nakış iğne teknikleri, cam boyama, cicim dokuma, hazır giyim, iğne oyası, mekik, tığ işi, Tunus işi, Maraş işi, hüsni hat, el dokuma, minyatür, kâğıt rölyef, çini işleme, makinede düz dikiş, tel sarma, diorama sanatları ve teknikleri kullanılarak, sanat eserlerinin arasında Ahiliğe ait önemli bilgilerin yer aldığı levhalara da yer veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.