Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat Sergisini açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat Sergisini açtı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat Sergisini açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Anadolu’nun Özü Ahilik Sanat Sergisi’nin açılışına katıldı. Ahiliğin öğretilerini konu alan sanat sergisini gezen Başkan Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın hepsini bağrımıza basıyor, onları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., tarihi Kayseri Kale içerisinde Ahilik Haftası dolayısıyla, Ahiliğin kurulduğu döneme ait motiflerin de yer aldığı ‘Anadolu’nun Özü Ahilik Sanat Sergisi’ açtı. Serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Sanayi ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve davetliler katıldı.
Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün beşiği olan ve Ahiliğin tohumlarının ekildiği Kayseri’de bu kültürü daha iyi anlatabilmek için hazırlanan sergide Ahiliğin kurulduğu döneme ait motiflerin de yer aldığını ve 23 KAYMEK eğitmeni tarafından 45 günde hazırlandığını ifade etti. Sergide, Ahiliğe ait önemli bilgilerin yer aldığını da dile getiren Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın hepsini bağrımıza basıyor, onları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Biz Ahi kültürünün sadece Kırşehir’imizde, Kayseri’mizde değil, aynı zamanda tüm insanlıkla ilgili olduğunu, iş ahlakının herkes için önem arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz. O yetmemiş, bir de kıymetli eşleri Fatma Bacıyan, hanımefendileri teşkilatlandırmış, o günün şartlarında hanımefendilerin becerikli ve eğitimli olmaları için gerekli çalışmalar yapmış, bizim KAYMEK gibi kurs merkezlerimiz gibi el emeği, göz nuruyla eserler üretmiş. Bugün de biz burada KAYMEK’imizin yaptığı 23 eğitmenin 19 eseri, 45 günde gerçekleştirildi. Bir emek, alın teri var. Amacımız bu kültürü yaymak, amacımız Ahi Evran’ı gündemde tutmak, onun felsefesini tüm insanlığa ulaştırabilmek.”

KAYSERİ AÇIK HAVA MÜZESİ
Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri Kalesi’nin gerdanlık gibi olduğunu, meydanda birbirinden önemli tarihi eserlerin olduğunu söyledi. 6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’nin, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin tamamında önemli bir ticaret ve kültür şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, kentin Kapuzbaşı Şelaleri’nden, Koramaz Vadisi’ne, Kültepe Kaniş Karum’dan Sultan Sazlığı’na ve Sahabiye Medresesi’nden Gevher Nesibe Sultan Medresesi’ne kadar tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı tarihi eserleri ve mekânları anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, müzelerin, kütüphanelerin sayılarını artırdıklarını ifade etti.

“ŞEHRİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ, ÜNİVERSİTELERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”
Sergi ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Üniversitelerimizle, odalarımızla, kamu kuruluşlarımızla, 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle bu şehrimize hizmet etme gayret ediyoruz. Şehrimiz ile gurur duyuyoruz, üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, sergi gezildi.

ANADOLU’NUN ÖZÜ AHİLİK SANAT SERGİSİ HAKKINDA
KAYMEK A.Ş. sergide; sepetçilik, bakırcılık, kalaycılık, bileyicilik, nalıncılık, demircilik, debbağlık, hallaççılık gibi kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri anlatan eserlere yer verdi.
Debbağlık (dericilik) mesleğini yapan Ahi Evran’ın ve eşi Fatma Bacı’nın hazır giyim ve boyutlandırma teknikleriyle oluşturulmuş şekillerinin yanında 2m X 2m ölçülerinde diorama tekniğiyle oluşturulmuş 1 adet eser, 14 adet de tablodan oluşan sergide toplam 17 eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Eserlerde folyo rölyef, kaligrafi, keçe işi, basit nakış iğne teknikleri, cam boyama, cicim dokuma, hazır giyim, iğne oyası, mekik, tığ işi, Tunus işi, Maraş işi, hüsni hat, el dokuma, minyatür, kâğıt rölyef, çini işleme, makinede düz dikiş, tel sarma, diorama sanatları ve teknikleri kullanılarak, sanat eserlerinin arasında Ahiliğe ait önemli bilgilerin yer aldığı levhalara da yer veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor
Kayseri'de okul çevrelerinde 'asayiş berkemal' Kayseri polisi okul çevrelerinde denetimlerini artırdı, şüpheli şahıslara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Kayseri'de okul çevrelerinde 'asayiş ...
Belediye başkanlarından İncetoprak'a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından İncetoprak'a ziyaret
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
`Bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun bakımda takip ettiğimiz gebelerimiz bulunuyor´
YEREL HABERLER `Bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun ...
Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı ...
Başkan Büyükkılıç'tan komutanlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan komutanlara ziyaret
Kayserispor’da forma numaraları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’da forma numaraları belli oldu
FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis ...
Madde bağımlısı şahsın çatıdaki gezintisi faciayla bitti Kayseri'de çatıdan karşıdaki çatıya atlamak isteyen şahıs düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı şahsın çatıdaki gezintisi faciayla ...
5. Bilim Şenliği başlıyor
YEREL HABERLER 5. Bilim Şenliği başlıyor
Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek
Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı Sinan Aslan: "Burası kadim bir ilçe, bunun bilincinde hareket edeceğiz"
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan çiçeklerle karşılandı Develi Kaymakamı ...
Talas Belediyesi ektiği buğdayı un yaparak dağıttı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi ektiği buğdayı un yaparak dağıttı
KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk kanalizasyon kolektör hatta çalışması
YEREL HABERLER KASKİ'den Hulusi Akar Bulvarı'na 1 milyonluk ...
Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor
İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti
Kocasinan, 8 ayda 7 bin 860 kg elektronik atık ile lider
YEREL HABERLER Kocasinan, 8 ayda 7 bin 860 kg elektronik atık ile ...
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu şampiyon sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER İstikbal Kayseri Yarı Maratonu şampiyon sporcuları ...
Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Spor A.Ş okçuları Antalya’dan madalyalarla döndü
Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya’ya gidecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası ...
Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ilerliyor
YEREL HABERLER Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ilerliyor
Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını ...
Cimnastik'te final heyecanı
YEREL HABERLER Cimnastik'te final heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.