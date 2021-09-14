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Kültepe'de ilk kez 4 bin sene önce yaşayan aslana ait kemik bulundu Anadolu'da 4 bin sene önce aslan yaşıyormuş Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Anadolu'da ve Kültepe'de ilk defa bu kadar erken tarihe ait aslan kemiği çıktı"

İHA

Kültepe'de ilk kez 4 bin sene önce yaşayan aslana ait kemik bulundu Anadolu'da 4 bin sene önce aslan yaşıyormuş Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Anadolu'da ve Kültepe'de ilk defa bu kadar erken tarihe ait aslan kemiği çıktı"

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe KanişKarum Ören yerinde yapılan kazılarda ilk defa bir aslana ait olduğu tespit edilen çene kemiği çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bizim bu bölgede yetiştiğini kabul edeceğimiz hayvanlar 4 bin sene öncesinde. Başka aslan kemiğimiz yok. Anadolu'da ve Kültepe'de ilk defa bu kadar erken tarihe ait aslan kemiği çıktı" dedi.

KayseriSivas karayolu üzerinde bulunan KültepeKanişKarum ören yerinde kazı çalışmaları devam ederken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, arkeolojik kazılarda ilk kez bir aslana ait kemik olmakla birlikte ayı, domuz, dağ koyunu ve geyik gibi vahşi hayvanlara ait kemiklerin bulunduğunu söyledi. Kültepe kazılarında bulunan aslan ve ayı kalıntılarının keşfinin, özel önem ve güç sembolü olarak kabul edilebilecek vahşi ve nadir hayvanların o dönem avlandığını belgelediğini ifade eden Kulakoğlu, "Kazılarda çıkan her türlü obje son derece değerli. Toprak, toz bile kaydedilmesi gereken bir buluntu olarak değerlendiriliyor. 'Ön Asya Kazıları' dediğimiz döneme ilişkin kazılarda daha çok kemik ve metal objeler çıkar. Bu objeler her anlamda belgelenmesi gerekiyor. Bulunan malzemeler uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Kemik buluntuları Kültepe için son derece önemli. Aslında sadece Kültepe için değil Anadolu için de son derece önemli. Bu sene yaptığımız çalışmalarda bir buluntu grubu içerisinde aslan, ayı, dağ koyunu, yabani domuz ve geyiklere ait kemiklerden oluşan bir grup ele geçirdik. Bu kemikler toplu olarak bulundu. Bunun bir anlamda özel bir koleksiyon olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Burada gördüğümüz bütün hayvan kemikleri hepsi büyük boylardaki ve vahşi hayvanlara ait. Anadolu'da ilk defa bu dönemde iki farklı aslana ait kemik. Şöyle değerlendirmemiz lazım, bizim bu bölgede yetiştiğini kabul edeceğimiz hayvanlar 4 bin sene öncesinde. Başka aslan kemiğimiz yok. Anadolu'da ve Kültepe'de ilk defa bu kadar erken tarihe ait aslan kemiği çıktı. Bunlar, buradaki insanlar tarafından yetiştirilmiyor, muhakkak ki avlanarak bir şekilde Kültepe'ye getirilmiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; 2021 yılında Kültepe'de yapılan kazılarda büyük bir binanın bodrum katında çok sayıda hayvan kemikleri ve büyük depo küplerinin bulunduğunu da aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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