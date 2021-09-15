Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünde hedef 3 puan

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi görenler Futbol Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri ekibi Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ilk 5hafta sonunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. 9 puanla ligde 4.sırada yer alan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin 6.haftasında deplasmanda Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 3 puan mücadelesi verecek. Deplasmanda oynayacağı Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdüren Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nde keyifler yerinde. 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak olan Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaşması saat 11.00’de başlayacak.

Sesi Görenler Futbol Ligi 27 Kasım tarihinde sona erecek.

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