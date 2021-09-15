Büyükşehir'den lezzetin anavatanında 'pastırma' kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den lezzetin anavatanında 'pastırma' kursu

İHA

Büyükşehir'den lezzetin anavatanında 'pastırma' kursu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK ile Çemen’s Gurme iş birliği ile düzenlenen Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nun tanıtım programına katıldı. Büyükkılıç, pastırmanın anavatanı, gastronominin merkezi Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. zenginlikler şehri Kayseri’de, kültürel mirasımız pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu açtı. KAYMEK Akademi Mutfak Atölyesi’nde başlayan kurslarda şehrin gastronomi değeri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursta şehrin tanıtımına da katkı sağlaması, aynı zamanda bu alanda kalifiye eleman ihtiyacına da karşılık vermesi amaçlanıyor. Kurs tanıtım programına eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı eşlik etti.

“BUNU SADECE KAYSERİLİLER YAPABİLİYOR”
Proje ortağı Çemen’s Gurme marka kurucusu ve sahibi Hülya Tiritoğlu, pastırma doğramanın çok önemli bir sanat olduğunu belirterek, “Bu projemizde verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize, sektörümüze faydalı olur diye istiyoruz. Bu gerçekten bir sanat ve bunu sadece Kayserililer yapabiliyor. Pastırma doğramak çok önemli bir sanat” dedi.
Mutfak önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç eldivenlerini de takarak pastırma doğradı ve uzmanından pastırma doğraması ile ilgili incelikleri ve detayları öğrendi. Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç’a da pastırma ikram etti.

“ŞİİR GİBİ EĞİTİM OLACAK”
Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada eğitmen Atilla Çarşıbaşı tarafından pastırma konusunda eğitim verileceğini belirterek, şunları söyledi:
“Hem pastırmanın yapılışı hem doğranışı ve sunumu bağlamında adeta şiir gibi eğitim olacak. Burada KAYMEK ile Çemen’s grubunun birlikte yaptığı hizmeti paylaşıyoruz. Amacımız sektöre katkıda bulunmak. Oldukça yaygınlaşan, kamuoyunda kabul gören, tanıtımı konusunda artık bir sıkıntı yaşamadığımız ama eleman bulmada zorluklar çekmeye başladığımız bir süreçteyiz. Onu giderme adına KAYMEK’in ruhunda olan ihtiyaçlara yönelik meslek alanlarında eleman yetiştirme, dolayısıyla vasıflı, nitelikli eleman olma anlayışı içerisinde bir çalışma yapıyoruz. O açıdan aday kursiyerleri tebrik ediyorum, sektörde alanında eleman olacaksınız.”

“KAYSERİ GASTRONOMİNİN MERKEZİ”
Kayseri’nin gastronominin merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi, biliyorsunuz geçici miras listesine girdi. O boyutuyla yine UNESCO ile işbirliğimiz devam ediyor. Kalıcı olması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek, kamuoyu ile paylaşmak ve insanlığın yararlanmasına ve bilgisine sunmak. O açıdan bir zenginlikler şehrinden, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’den bahsediyoruz. Bunun getirdiği tatlarda da bir zenginlik söz konusu oluyor” diye konuştu.
Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak denge unsuru bağlamında bu konuda yerlerini aldıklarını ifade ederek, “Son süreçte çölyak ile ilgili bir çalışma yaptık. Glütensiz Kafe dedik, şimdiye kadar mantımızı, hamburgerimizi, nevzine tatlımızı yiyemeyen yavrularımız, canlarımız bundan sonra artık bu tatları da Kayseri’mizde rahatlıkla yiyecek konum ve duruma geldi. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi, hem ürünlerimizi pazarlıyoruz, hem de ikramlarımızı yapıyoruz, bir eksikliği gidermiş oluyoruz” dedi.

KURSİYERLERE 3 AY EĞİTİM VERİLECEK
Başkan Büyükkılıç, Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nda, usta eğitmen Atilla Çarşıbaşı tarafından kursiyerlere pastırmanın tarihçesinden yapılışına, bölümlerinden satış ve sunum tekniklerine kadar 3 ay süreyle eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: yeşil reçeteye tabi ...
Kayseri’de 200 personel ile yapılan uygulamada 6 bin 68 şahıs sorgulandı Erciyes 7 Huzur Uygulaması’nda aranan 22 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 200 personel ile yapılan uygulamada 6 bin ...
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret
Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı’ya ziyaret
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünde hedef 3 puan
YEREL HABERLER Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünde hedef 3 puan
TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; ...
Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil
YEREL HABERLER Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil
Kültepe'de ilk kez 4 bin sene önce yaşayan aslana ait kemik bulundu Anadolu'da 4 bin sene önce aslan yaşıyormuş Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Anadolu'da ve Kültepe'de ilk defa bu kadar erken tarihe ait aslan kemiği çıktı"
YEREL HABERLER Kültepe'de ilk kez 4 bin sene önce yaşayan aslana ait ...
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği ...
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi Çalışan personel 3. kattaki odasından kendini boşluğa bıraktı
YEREL HABERLER İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar ...
Sutopu oyuncularından Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Sutopu oyuncularından Kabakcı’ya ziyaret
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat Sergisini açtı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun Özü Ahilik Sanat ...
Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor
Kayseri'de okul çevrelerinde 'asayiş berkemal' Kayseri polisi okul çevrelerinde denetimlerini artırdı, şüpheli şahıslara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Kayseri'de okul çevrelerinde 'asayiş ...
Belediye başkanlarından İncetoprak'a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından İncetoprak'a ziyaret
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
`Bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun bakımda takip ettiğimiz gebelerimiz bulunuyor´
YEREL HABERLER `Bebekte olabilecek yan etkiden çekindiği için yoğun ...
Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı ...
Başkan Büyükkılıç'tan komutanlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan komutanlara ziyaret
Kayserispor’da forma numaraları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’da forma numaraları belli oldu
FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis ...
Madde bağımlısı şahsın çatıdaki gezintisi faciayla bitti Kayseri'de çatıdan karşıdaki çatıya atlamak isteyen şahıs düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı şahsın çatıdaki gezintisi faciayla ...
5. Bilim Şenliği başlıyor
YEREL HABERLER 5. Bilim Şenliği başlıyor
Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden öğrencilere destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.