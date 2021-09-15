Yenilenen Çimenli Caddesi Talas’a fark kattı

Talas Belediyesi tarafından alt ve üst yapısıyla birlikte baştan aşağı yenilenen Çimenli Caddesi, çevre düzenlemesi ve yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte ilçenin prestij yollarından birisi haline geldi.

Yenidoğan Mahallesinde bulunan Çimenli Caddesi üzerinde başlatılan çalışmalar sona erdi. Altyapısı yenilenen yolun çevre düzenlemesi, yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışmaları da tamamlandı. Son olarak yol çizgileri çekilen yol, ilçenin güvenli ve konforlu yollarından birisi haline geldi. 715 metre uzunluğa sahip caddede genişlik 10 metreden 12 metreye çıkarılırken çalışmalar sırasında 2 bin ton asfalt kullanıldı. Çift kat asfalt serilen yolun kalitesi artırılarak ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas genelindeki hizmetlerin durmaksızın devam ettiğini belirterek ulaşım ağı ve yol konuşana ayrı bir önem verdiklerine dikkat çekti.

Çimenli Caddesi’nin baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Alt ve üst yapısıyla yenilediğimiz Çimenli Caddemiz, ilçemizin önemli arterlerinden birisini oluşturuyor. Burada bir süre önce başlatmış olduğumuz çalışmalar sona erdi. Baştan aşağı çok kaliteli bir yol ortaya çıktı. Böylece, Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerine girişte alternatif güzergah olan Çimenli Caddesi’nde kalite, yol güvenliği ve konfor artırılmış oldu. İlçemize hayırlı olsun, kazasız yolculuklar diliyorum” dedi.

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