Alman Dennis Müslüman oldu, 'Deniz' adını aldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)ALMANYA´da yaşayan Dennis Patrick (38), gurbetçi komşularını ziyarete geldiği Kayseri´de Müslüman olup, 'Deniz' ismini aldı.
Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri´ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri´ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti. İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar da yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için İl Müftülüğü´ne başvurdu. Müftülük'te Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelimeişehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak 'Deniz' adını aldı. Patrick, "Almanya´da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim. Müslüman olmaya karar verdim" dedi. İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Deniz´e, Almanca Kur´an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-09-15 15:35:46
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