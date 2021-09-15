Develi'de İlköğretim Haftası etkinlikleri

Okulların açılmasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Develi’de de İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Develi Cumhuriyet meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunması ile başlayan program Atatürk İlkokulunda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe: Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güçlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti.

Konuşmaların ardından yapılan çeşitli gösteriler ile etkinlik sona erdi.

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