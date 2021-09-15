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Yukatel Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini, çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Majid Hosseini takımla çalışmalara başladı. Yeni sezonda Trabzonspor'dan transfer edilen ve ligin ilk maçında forma giyen Hosseini ardından yaşadığı sakatlık sonraki 3 maçta takımından uzak kalmıştı.

Yaşadığı sakatlığı atlatan Majid Hosseini takıma dahil oldu. İranlı oyuncunun yapılacak son kontrollerinin ardından Hatayspor maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.

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