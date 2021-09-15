Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Kayseri'de, Şura Asena Altıntaş'ı (34) 4 katlı binanın 2'nci katındaki daire penceresinden iterek, beton zemine düşüp, ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-15 16:34:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.