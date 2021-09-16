Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı erguvani balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Uçma güçlüğü çeken yaralı erguvani balıkçıl kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarında bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Erguvani balıkçıl kuşunun gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.
Erguvani balıkçıl kuşu
Göçmen bir kuş olan erguvani balıkçıl sığ sularda yaşamayı sever. Menülerinde genellikle küçük balıklar, kurbağalar, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar yer alır. Yuvalarını genellikle saz aralarına yaparlar. Bu nedenle sazlık alanlarda saz kesimleri yapılırken yuvalarına zarar vermemek için dikkatli olunması gerekmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.