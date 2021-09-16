11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Mücahit Y. (31), evinin otoparkında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `uyuşturucu ticareti´ suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari Mücahit Y.´nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Mücahit Y., evin otoparkında yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-09-16 12:10:00
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