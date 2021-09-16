Otomobil direğe çarptı; sürücü Erkan öldü

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de yağışlı havada kontrolden çıkan otomobilin sürücü Erkan Karalar (33), tramvay yolundaki demir direğe çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Erkan Karalar'ın kullandığı 38 ADB 131 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıkarak demir direğe çarptı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erkan Karalar'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 3 çocuk babası Karalar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-16 12:16:07



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