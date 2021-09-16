75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR,(Kayseri),(DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesine bağlı 75 hane 170 nüfuslu Akköy Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana kimse bu hastalığa yakalanmadı. Köyde sırası gelenlerin hepsi de koronavirüs aşısını yaptırdı. Akköy Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Mahallemizde bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Aşı sırası gelen herkes aşısını yaptırdı" dedi.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar'a bağlı 75 haneli Akköy Mahallesi'nde koronavirüs salgının başladığı günden bu yana hastalığa yakalanan olmadı. Aşı sırası gelen halkın da tamamı aşılarını yaptırdı. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Yaklaşık 2 yıldır süren pandemiden dolayı çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Komşularımızda hep kurallara uydu. Pandemide koronavirüse yakalanan komşumuz olmadı. 75 hanede yaklaşık 170 kişi yaşıyor. Pandemi döneminde maskemizi taktık. Devamlı mesafeli olduk. Kurallara uyduk. Ziyaret yapmadık, telefonla görüştük. Yani evlere gidip de oturmadık" diye konuştu.

`AŞI OLMAYANIMIZ KALMADI´

Koronavirüs aşılarını da yaptırdıklarını kaydeden Koçak, "Bundan sonra da inşallah kurallara uyalım istiyoruz. Mahallemizde aşı olmayanımız da kalmadı. Kurallara uyan bir mahallemiz var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Aşılarımızda çoğumuz 3´üncü dozlarımızı yaptırdık. 2´nci doz aşısını yaptırıp, 3´üncü doz için gününü bekleyenler var" ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ise, "Pandeminin başından bu yana hiç pozitif vaka saptamadığımız Akköy Mahallemizi tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aşılamada da yine aynı şekilde başarılı bir sınav verdiler. Köyün neredeyse tamamına yakını aşısını oldu" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-09-16 12:36:39



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