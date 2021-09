Şehir Akademi güz dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’nin geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayarak açtığı, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de Güz Dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de güz dönemi başlıyor. Son kayıt tarihi 4 Ekim olan kurslarda katılımcılar; Şehir Okumaları, Yazarlık Okulu, Görsel Düşünme, Gündelik Hayat Okumaları ve Film Okumaları atölyelerinde 10 hafta boyunca ders görecekler.



“ŞEHRİN VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILAN TÜM FAALİYETLER KIYMETLİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehrin ve şehir kültürü üzerine yapılan tüm faaliyetlerin ne kadar değerli olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde (BÜSAM), Kayseri’nin tarihi zenginliklerini ve birikimlerini, tabii güzelliklerini, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini gündemleştirmek ve tanıtmak adına yoğun bir çalışma temposuna girdi ve her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak devam ediyor. Bizler de bu etkinlikler kapsamında Kayseri’mizi mimariden, görsel sanatlara ve edebiyata kadar kültürün her alanında geliştirip, güzelleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Verilen eğitimlerin şehir adına çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’nin tıpkı ekonomi de gösterdiği canlılığını kültür ve sanatta da yaşatmak gerekiyor. Kayseri’nin düşünce ve fikir hayatı için kurulan (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi de bu anlamda güzel faaliyetler söz konusu. Bu kapsamda (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademide güz dönemi kursları başladığını söylemek istiyorum. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

2021 Güz Dönemi atölyelerinde katılımcılar, Yusuf Yerli’den Şehir Okumaları, Mustafa İbakorkmaz’dan Yazarlık Okulu, Dursun Çiçek’ten Görsel Düşünme, Yonca Gençoğlu’ndan Gündelik Hayat Okumaları ve İsmail Doğu’dan Film Okumaları ders görecekler. Atölyeler, 10 hafta boyunca devam edecek.



ŞEHİR AKADEMİ’DE ZİHNİYET OKUMA SEMİNERLERİ 16 EKİM’DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Öte yandan Şehir Akademi’de 16 Ekim’den sonra itibaren her cumartesi Zihniyet Okuma Seminerleri de başlıyor. Seminerlerde, İnsan Olma etkinliğinin kipi olarak zihniyet: ‘AnlamDeğer açısından bir soruşturma’ başta olmak üzere; İktisat ve Zihniyet / Kapitalizme Dair Düşünmenin imkanı, Tarih ve Zihniyet, Musiki ve Zihniyet, Sinema ve Zihniyet, Ahlak ve Zihniyet, Bilim ve Zihniyet, Tasvir ve Zihniyet, Gündelik Hayat ve Zihniyet, Mimari ve Zihniyet gibi birçok konu yer alacak.

Katılımcılar portal.kayseri.bel.tr/birim/busam adresinde ve www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler kısmından tüm detaylara ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.