Başkan Yalçın’ın tarıma desteği sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ilçede tarımı geliştirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kullanıma sunulan tarım aletlerine ek olarak şimdi de tohum eleme makinesi hizmete sunuldu.

Tohum desteği, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, koyun yıkama banyoluğu, kompost gübre karıştırma makinesi ve gübre dağıtım römorku gibi tarım ve hayvancılıkta kolaylık sağlayan iş ve aletlere ek olarak şimdi de tohum eleme makinesi Talaslı çiftçilere hizmet vermeye başladı.



“HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YARDIMINA KOŞAN BİR BAŞKANIMIZ VAR!”

Konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren Talaslı çiftçiler, Başkan Yalçın’ın tarımsal konularda daima kendilerine destek verdiğinin altını çizerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Çiftçinin her zaman yardımına koşan bir belediye başkanımız var.” sözleriyle düşüncelerini aktaran Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük, çiftçilere yönelik geliştirilen projelerden çok memnun olduklarını belirtti. Birçok araçla tarımsal alanda destek aldıklarını söyleyen Muhtar Kütük, “Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Taş toplama makinesi, tohum eleme makinesi, gübre dağıtma makinesi, anıza direkt ekim makinesi gibi birçok tarım aletiyle bize hizmet veriyor. Yani Talas Belediyesi çiftçinin her zaman yanında, bu hizmetlerinden dolayı Başkan Yalçın’a bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden çiftçi Selami Kütük de Başkan Yalçın’ın kendilerini her zaman düşündüğünü kaydederek çok yararlı bir makinenin daha çiftçinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Bir diğer çiftçi de bütün sıkıntılarını Başkan Yalçın’a anlatabildiklerine dikkat çekerek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan tohum eleme makinesi ve diğer tarım aletlerinden faydalanmak isteyen Talaslı çiftçiler, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile irtibata geçebilir.

