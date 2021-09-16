Mevlana Bisiklet Rotası Seyyahları Yahyalı’dan geçti

Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin Anadolu’ya geliş rotasını bisikletle gezen Hollanda merkezli Sufi Yolu Vakfı üyeleri, Sivas’tan sonra Niğde yol güzergahı üzerinde bulunan Yahyalı’da konakladı.

Yahyalı’da son derece iyi ağırlanan vakıf üyeleri, ilçe halkının ilgisini gördü. Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır, “Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin Anadolu’ya geliş rotasını ve bu rota üzerinde milli ve manevi değerlerimizi kültürel hazinemizi yeni nesillere ve tüm dünyaya tanıtma misyonunu üstlendik. Bisikletle seyahat ettiğimiz bu rota üzerinde bulunan tarihi yerleri ve tarihi şahsiyetleri konu alan kitaplarımız üç dilde yayınlandı. Bugün Yahya Gazi ve Seyyid Ali’nin ismini verdiği Yahyalı’da konaklama imkanı bulduk. Bize gösterilen misafirperverlik Anadolu insanının irfanından damıtılan bir katredir. İnşallah rotamız Niğde. Oradan da Konya. Yolculuğumuz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesinde son bulacak” dedi.

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