ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi 12. Dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı 12. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 123 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel mezun olan öğrencileri tebrik etti. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Kılıç da konuşmasında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesinin, hızla değişen teknolojiyi yakından takip ederek, dünyada ve ülkemizde eğitim ve bilimsel açıdan önemli bir yere sahip ERÜ’nün önemli fakültelerinden birisi olduğunu söyledi. Mezun olan öğrencilere de seslenen Rektör Çalış şunları kaydetti: "

Eğitimlerini tamamlamış, meslek hayatınız için gerekli bilgi, birikim ve donanıma sahip birer diş hekimleri olarak ülkenize, milletinize hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Vatan ve millet sevgisinden hiçbir zaman ayrılmayarak, alanınızda üzerinize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirin ve ülkenize hizmet etmekten sakın kaçınmayın. Hayatınız boyunca okumaktan, araştırmaktan ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmeyi sakın ihmal etmeyin. Eğitim hayatınız boyunca Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizlerde Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen bizler için unutmayın.”

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmaları ile son buldu.

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