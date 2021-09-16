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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan 'eğitim' açıklaması

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan 'eğitim' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç hayırsever Mehmet San tarafından yaptırılacak olan Feyyaz Selçuk San Adalet Yüksekokulu’nun temel atma törenine katıldı. Büyükkılıç, “Üniversitelerimizden ve değerli başkanlarımızdan talebim var. Biz diyoruz ki Anadolu şehirlerine eğitim, öğretim bağlamında daha çok sahip çıkılması lazım” dedi.
Erciyes Üniversitesi merkez Kampüsü Hukuk Fakültesi yanında gerçekleşen temel atma törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve hayırsever Mehmet San ile davetliler katıldı.

KAYSERİ TIP FAKÜLTESİ’NİN İLK ÖĞRENCİLERİNDEN ZİYARET
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor. Biz hep Kayseri'mizle övünüyoruz. Dün benim dört tane öğrenci misafirim vardı. Beşinci üniversitemizin kıymetli öğrencileri ziyarete geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitemizin Kayseri Tıp Fakültesi öğrencileri geldi. İlk on binlere giren yavrularımız Kayseri'mize geliyor ve yer alıyor. Makarrı Evliya, Makarrı Ulema diye her zaman söylüyoruz. Kayseri, Allah dostlarının velilerin, alimlerin şehri. Biz bunu daha da geliştirecek şekilde gayretin içerisinde bulunmalıyız” dedi.
Kayseri’nin ticaretin, turizmin, kültürün, sağlığın, eğitimin merkezi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Tüm bunların yanında hayırseverler şehri Kayseri olarak anılıyoruz. Mehmet Abimiz gibi hayırseverlerimiz vasıtasıyla burada okuyacak ve gerçek manada adalet dağıtacak olan yavrularımızın, fiziki olarak nezih ortamda, bilimsel olarak sevdiğimiz, güvendiğimiz hocalarımız vasıtasıyla burada yetişmeleri sağlanacak. Biz gençlerimizin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde, şehrini, ailesini, ülkesini, ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve inancımızı seven anlayışla yetişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“MİLLET BAHÇEMİZ ÜNİVERSİTEMİZE YAKIŞACAK”
Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’ye ve üniversitelere yakışacağını vurgulayarak, “Hemen karşımızda 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yapılıyor. Burada aklınıza ne geliyorsa, yok yok. Her kesime, her yaş grubuna hitap eden, her alanda sosyal, kültürel, sportif, eğlence, 1 milyon metrekarelik yeşiliyle ve diğer donanımlarıyla, müzeleriyle, kütüphaneleriyle herkesin uğrak yeri olacak bir çalışma. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir kütüphane yaptırıyoruz. En güzel şekliyle bu şehre hitap edecek ve üniversitelerimize yakışacak” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında ‘Üniversitelerimizden ve değerli başkanlarımızdan talebim var’ diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz diyoruz ki Anadolu şehirlerine eğitim, öğretim bağlamında daha çok sahip çıkılması lazım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yerli ve milli anlayışın merkezi olan Kayseri ve Konya gibi şehirlerde hem öğrencilerin daha eğitim seviyesi yüksek binalarda, yerlerde, öğretim elemanlarıyla eğitim almaları hem yüksek puanlı yavrularımızın buralara gelmelerini sağlamalıyız. Buranın kültürü ile bezenirse, Seyyid Burhanettin Hazretlerini, Gevher Nesibe Sultanı, Hunat Hatun’u, Mehmet Melikgazi Hazretlerini, Davud El Kayseri’yi tanırsa, işte bu kültürle, hayırsever kültürü ile tanışırsa, ben değil biz anlayışı ile buluşursa o çocuklar bizim çocuklarımız, o çocuklar bizim geleceklerimiz. Bizim amacımız, mazeret üretmeden bu şehre layık olma, bu şehir benim diyebilmeli. Bunu dedirtmek bugüne kadar hepimizin görevi oldu, bundan sonra daha fazla görevi olacak.”
Konuşmaların ardından protokol, dualar eşliğinde Feyyaz Selçuk San Adalet Yüksekokulu’nun temel atma töreni için butona bastı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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