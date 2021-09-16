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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de silahlı çatışma: 2 yaralı

İHA

Kayseri'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine silahlar çekilirken, E.S. ve A.S. bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan E.T. ve M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olay yerinde zarar gören araçlarda da inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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